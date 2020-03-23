مجلس الشعب يؤجل موعد استلام وثائق تعيين المقبولين في مسابقة الفئتين الأولى والثانية إلى موعد يحدد لاحقاً

دمشق-سانا

أصدر مجلس الشعب اليوم قراراً أجل بموجبه موعد استلام الوثائق المطلوبة من المقبولين للتعيين لديه بنتيجة مسابقة الفئتين الأولى والثانية إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.

وكان المجلس أصدر في التاسع عشر من آذار الجاري أسماء المقبولين للتعيين لديه من المتقدمين الناجحين في الامتحان التحريري والمقابلات الشفوية للفئتين الأولى والثانية في المسابقة المعلن عنها في شباط عام 2018 حيث منح المقبولين للتعيين مدة شهر لاستكمال الوثائق المطلوبة.

وحسب قرار المسابقة تتضمن الوظائف المعلن عنها رئيس شعبة من الفئة الأولى لحملة الإجازة في الحقوق ومعاوني رؤساء شعب من الفئة الأولى من حملة الإجازة باللغة العربية والإجازة بالاقتصاد والإجازة باللغات الإنكليزية والفرنسية والفارسية والإعلام والعلوم السياسية ومن الفئة الثانية بوظائف “عامل حاسوب- طباعة سمعية لمحاضر الجلسات- وكاتب رئيسي.