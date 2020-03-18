غروسبيتش: نظام أردوغان يزعزع الأمن بالمنطقة جراء دعمه الإرهابيين في سورية

براغ-سانا

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بدعمه للإرهابيين في سورية.

وأدان غروسبيتش في تصريح أدلى به لمراسل سانا في براغ اليوم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها مرتزقة أردوغان مشددا على أن هذه الممارسات الإجرامية يتوجب تحميل مسؤوليتها المباشرة للنظام التركي لكونه يدعم ويمول ويسلح هؤلاء الإرهابيين ويشاركهم في سرقة الآثار والثروات الوطنية السورية.

وأشار غروسبيتش إلى أن نظام أردوغان يسعى من خلال ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين للحصول على المال ومساعدته في سياسته العدوانية ضد سورية وهو الأمر الذي يتوجب رفضه بقوة من قبل دول الاتحاد.

إلى ذلك جدد غروسبيتش إدانته للوجود الأمريكي غير الشرعي في سورية لافتا إلى أنه “احتلال من قبل مجموعات لصوصية تدعم الإرهاب وتعمل على استمرار تخريب سورية وإطالة أمد الأزمة فيها”.