تحميل المحاضرات العلمية المقررة في جامعة البعث على الموقع الالكتروني للجامعة

حمص-سانا

بدأ أساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث تحميل المحاضرات العلمية المقررة خلال الأسبوعين القادمين على الموقع الالكتروني للجامعة.

وفي تصريح لـ سانا أشار الدكتور إلياس بطرس نائب رئيس جامعة البعث إلى أن تحميل المحاضرات على الموقع الالكتروني يتم ضمن تبويب الكليات المختصة ويمكن للطلاب الاستفادة منها خلال فترة العطلة وتعويض المحاضرات النظرية والعملية وذلك بعد قرار تعليق الدوام في الجامعات في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال بطرس إن تحميل المحاضرات يتم تباعا وبالتدريج لمختلف الكليات حيث تم حتى الآن تحميل محاضرات كلية الموسيقا والعمارة والصيدلة والزراعة لافتا إلى تمديد الفصل الدراسي الثاني بمقدار العطلة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب.