بايرن ميونخ يهزم كولن برباعية في الدوري الألماني

برلين-سانا

حقق بايرن ميونخ اليوم فوزا كبيرا على مستضيفه كولن على ملعب راين إينرجي ستاديون بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأحرز بايرن ميونخ ثلاثة أهداف في أول 12 دقيقة عبر اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان وسيرج جنابري في الدقائق الـ3 والـ5 والـ12 على التوالي وعاد جنابري وسجل الرابع في الدقيقة الـ65 بينما سجل مارك أوت الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ70.

ويملك بايرن الساعي للقبه الثامن على التوالي في الدوري 46 نقطة من 22 مباراة متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيغ ويأتي كولن في المركز الـ14 وله 23 نقطة متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط.