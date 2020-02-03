الكاريكاتير فن المجتمع في رسم الواقع ضمن لقاء شام والقلم

دمشق-سانا

يعد فن الكاريكاتير من أشكال فن الرسم الأكثر جذباً للمشاهد من خلال المبالغة بالخطوط وتحريف الملامح بهدف السخرية أو النقد مع البساطة في الطرح والعمق في التأثير ولذلك استمر كأداة صحفية ساخرة تفوق المقال في كثير من الأحيان.

وللوقوف عند واقع هذا الفن في العصر الحالي استضاف المركز الثقافي العربي في “أبو رمانة” ندوة حوارية تحت عنوان “الكاريكاتير.. فن المجتمع في رسم الواقع” للرسام عبد الهادي شماع والناقد سعد القاسم ضمن لقاء شام والقلم.

وتحدث الشماع عن واقع الكاريكاتير بين الأمس واليوم معتبراً أن مستقبل هذا الفن “لا يبشر بالخير فهو آخذ بالانحسار” رغم فعاليته الكبيرة كما تأثر سلباً بالتكنولوجيا والتغيرات التي أحدثها الفضاء الالكتروني.

أما الناقد القاسم فأشار إلى أن هذا الفن هو “مثار جدل” باختلاف في النظرة إليه “فهل هو يخدم وجهة نظر اجتماعية أم سياسية وهل يجب أن يكون واضحاً أو يعتمد على الرمز”.

وتحدث القاسم عن التجربة السورية الرائدة في الكاريكاتير معرجاً على عدة عناوين شملت الكاريكاتير بين الصحافة والعمل الفني والكاريكاتير المحلي والإقليمي لافتاً إلى أهمية كل واحد منهما بالنسبة للفنان.

ميس العاني