أكبر مقرات القيادة ومراكز التدريب للتنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بيسكوف يؤكد قلق روسيا من تواصل أعمال التنظيمات الإرهابية في إدلب
2020-02-03
موسوي: من حق الدولة السورية تحرير جميع أراضيها من الإرهاب
2020-02-03
بوغدانوف يبحث مع سفير النمسا الوضع في سورية وليبيا وفلسطين
2020-02-03
برلمانيون روس: القضاء على الإرهاب أهم أسس نجاح العملية السياسية في سورية
2020-02-03
سفيرة سريلانكا بدمشق: سورية قدمت لنا أقصى درجات المساعدة-فيديو
2020-02-02
مرتضى: لبنان بحاجة إلى علاقات مميزة مع سورية
2020-02-01
مصر تحذر من مواصلة النظام التركي نقل الإرهابيين من سورية لليبيا
2020-02-01
محليات
التربية تعلن أسماء الناجحين بامتحان مسابقة المعلمين الوكلاء
2020-02-03
التجاري يضع ثلاثة صرافات آلية جديدة بالخدمة في ديرالزور
2020-02-03
إدارة الأمن الجنائي تضبط شركة تجارية بدمشق لتعاملها بغير الليرة السورية
2020-02-03
لقطات من دمشق
2020-02-03
إلزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار يعزز ثقافة الشكوى ويساهم بضبط الأسواق
2020-02-03
الأمطار تحسن تدفق الأنهار السطحية وتزيد نسبة تخزين السدود في محافظة الحسكة
2020-02-03
ضبط أكثر من 25 طناً من الأجبان منتهية الصلاحية بمنطقة صحنايا
2020-02-03
رياضة
النواعير يفوز على محردة في إياب دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
2020-02-03
خسارة نادي الساحل لكرة السلة أمام سبورتينغ المصري في بطولة الأندية العربية
2020-02-03
يوفنتوس يهزم فيورنتينا بثلاثية في الدوري الايطالي
2020-02-02
توتنهام يفوز على سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-02
لاتسيو يفوز على سبال بخماسية في الدوري الإيطالي
2020-02-02
الصربي ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2020-02-02
فضيتان وثلاث برونزيات لسورية في ختام مشاركتها بالبطولة العربية للجودو
2020-02-02
اقتصاد
زراعة أكثر من 22 ألف هكتار بمحصولي القمح والشعير في إدلب
2020-02-03
هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى منذ كانون الثاني من العام الماضي
2020-02-03
محلج سلمية يسوق أكثر من 165 طناً من القطن المحلوج لشركة غزل اللاذقية
2020-02-03
الزراعة تنفذ كامل خطة زراعة الشعير و73 بالمئة من القمح
2020-02-03
إجراءات وزارة الاقتصاد لدعم الإنتاج الوطني وتوفير القطع الأجنبي وتأمين المستلزمات الأساسية
2020-02-03
تخفيض التالف الصناعي في مخبز حماة الأول إلى 3 بالألف
2020-02-03
تسويق أكثر من 62 ألف طن من القطن في الحسكة
2020-02-03
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الشريط الأخباري
وحدات الجيش تعثر على مقر قيادة وتدريب كبير للإرهابيين تحت متحف معرة النعمان- فيديو
الجيش يحرر قرى جوباس وسان وترنبة ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين بين سراقب وأريحا- فيديو
بيسكوف يؤكد قلق روسيا من تواصل أعمال التنظيمات الإرهابية في إدلب
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة مجهولة هاجمت قاعدة حميميم قادمة من جهة البحر
موسوي: من حق الدولة السورية تحرير جميع أراضيها من الإرهاب
التربية تعلن أسماء الناجحين بامتحان مسابقة المعلمين الوكلاء
الجيش يكثف ضرباته على مواقع الإرهابيين في كفرداعل والمنصورة والأتارب بريف حلب
أكبر مقرات القيادة ومراكز التدريب للتنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي
2020-02-03
أكبر مقرات القيادة
2020-02-03
manhal
سابق
وحدات الجيش تتابع تقدمها على محور سراقب الجنوبي الغربي وتحرر قرى جوباس وسان وترنبة من الإرهاب
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