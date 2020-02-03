الإرهابيون يواصلون منع الأهالي من الخروج عبر الممرات الآمنة.. والجهات المعنية مستنفرة على مدار الساعة لاستقبال المدنيين

إدلب وحلب-سانا

واصلت التنظيمات الإرهابية منع المدنيين من الوصول إلى ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب الذين يرغبون بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا أن الارهابيين ما زالوا يعمدون إلى ممارسة الضغوط والتهديد والوعيد ضد الأهالي الراغبين بالتوجه إلى ممري أبو الضهور والهبيط بريف إدلب والحاضر بريف حلب الجنوبي للخروج عبرهما إلى المناطق الآمنة متخذين منهم دروعاً بشرية.

وأشار المراسل إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت منذ الأيام الأولى لفتح الممرات الإنسانية إلى تخريب الطرق الفرعية والمؤدية إلى تلك الممرات وتفخيخ بعضها في عدة نقاط ووضع السواتر الترابية عليها لمنع السيارات من الوصول لنقل الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين إلى المناطق التي أمنها الجيش وطهرها من الإرهابيين.

ولفت المراسل إلى أن التجهيزات والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لاستقبال الراغبين بالخروج لا تزال بكامل جهوزيتها حيث توجد سيارات الإسعاف ونقطة طبية وحافلات لنقل الأهالي وأمتعتهم.