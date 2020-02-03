الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب ليلا وصباح الغد

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم فوق المنطقة الشمالية الغربية بدءا من ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا إلى الأجزاء الشمالية والساحلية خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …