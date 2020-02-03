SCS-NET
الشريط الأخباري

الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب ليلا وصباح الغد

2020-02-03

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم فوق المنطقة الشمالية الغربية بدءا من ساعات بعد الظهر لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا إلى الأجزاء الشمالية والساحلية خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

  الاثنين الثلاثاء الأربعاء
دمشق 13/6 14/7 15/7
القنيطرة 14/2 15/5 16/5
درعا 15/7 16/7 17/7
السويداء 12/6 13/7 14/5
حمص 15/2 16/3 17/5
حماة 14/3 15/4 16/6
الحسكة 11/ناقص واحد 9/2 12/3
اللاذقية 18/10 18 /11 16/10
طرطوس 19/10 19/11 17/10
حلب 7/1 7/3 10/4
ادلب 7/2 7/3 12/5
دير الزور 14/3 16/6 18/8
الرقة 11/2 13/4 15/6

 

انظر ايضاً

الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في مناطق عدة

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved