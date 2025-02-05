دعم الخدمات ‏الطبية والتعليمية في سوريا ضمن ورشة عمل للجمعية الطبية ‏السورية الأمريكية “سامز”

دمشق-سانا
بمشاركة أطباء اختصاصيين وطلاب من كلية الطب، نظمت الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” اليوم ورشة عمل في فندق البوابات السبع ”الشيراتون سابقاً” بدمشق.
وتهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج الجمعية وآلية عملها التطوعي في المجال الصحي، ودورها في تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين، إضافة إلى رؤيتها وخططها المستقبلية ومشاريعها لدعم الخدمات الطبية والتعليمية في سوريا.
وتسلط الورشة الضوء وفق رئيس الجمعية الدكتور محمد مُفضل حمادة على واقع نظم المعلومات الصحية والمعلومات الصحية الموجودة في سوريا، ومناقشة الواقع الحالي وكيفية التطور في هذا المجال، واستعراض خبرات المتطوعين السابقين للخروج بتوصيات يمكن البدء بها، كخطوة أساسية لتطوير القطاع الصحي والتعليمي، وبناء نظام معلومات صحية في سوريا.
وخلال جلسة خاصة مع المتطوعين الجدد، لفت الفريق الطبي “بعثة سامز الطبية لسوريا 2025” إلى أن هدف البعثة تقديم الرعاية الصحية، وبناء القدرات ومشاركة المعرفة، وتعزيز الجهود نحو بناء مجتمع من المتخصصين في الرعاية الصحية، مجهزين لمواجهة تحديات الرعاية الصحية في سوريا، بما في ذلك الإغاثة الطبية والغذائية، إضافة إلى التعليم الطبي المتمثل في برامج تدريبية للأطباء والممرضين والعاملين الصحيين؛ لرفع كفاءتهم المهنية و دعم النازحين واللاجئين من خلال تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية للنازحين داخل سوريا، واللاجئين في البلدان المجاورة.
وشدد الفريق الطبي على سعي “سامز” لتعزيز استدامة القطاع الصحي في سوريا، من خلال توسيع نطاق الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، ودعم الكوادر الصحية عبر التعليم والتدريب المستمر وتعزيز العمل التطوعي في المجال الصحي لخدمة المجتمعات المتضررة، والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث لضمان وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
وفي تصريح لسانا بين الدكتور أبي الصالحاني طبيب جراحة عظمية وأحد المتطوعين في سامز، أن دور الأطباء وطلاب كلية الطب والمنظمين للبعثات الطبية لسامز في المشافي السورية وكليات الطب خلال الفترة المقبلة، هو تطوير المرحلة والأسس الطبية اللاحقة التي تعود فائدتها على المرضى والطواقم الطبية
“أطباء و مقيمين وطلاب”، مشيراً إلى الخطوة الأولى للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير النظام التعليمي ومساعدة الكوادر التعليمية على الارتقاء بمستوى التعليم الموجود؛ لمواكبة آخر المستجدات والتطورات في معالجة الأمراض.
من جانبه أوضح الدكتور محمود وانلي طالب طب بشري سنة ثالثة، أن مشاركته بالورشة تهدف إلى تقييم الحالة الراهنة للقطاع الصحي، وتحديد الثغرات التي تعيق تقدمه واقتراح حلول عملية لتعزيز النظام الصحي في سوريا، مشيراً إلى دورهم كطلاب حالياً في العمل على تطوير الخدمات الطبية في القطاع الصحي.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الورشة، أشار رئيس الجمعية حمادة إلى خطة سامز لدعم الوزارة و القطاع الصحي والاستجابة السريعة لها، لتغطية كل الاحتياجات الأساسية التي تطلبها والانتشار في كل سوريا، و توفير رعاية طبية عالية الجودة للمحتاجين، وتعزيز التعليم والتدريب الطبي، وتمكين العاملين في المجال الصحي لضمان استدامة الخدمات الطبية في المجتمعات المتضررة.
يذكر أن “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، بهدف دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية، و تأسست عام 1998 من قبل أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.