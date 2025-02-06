التعليم العالي: المقبولون بمفاضلتي السوري غير المقيم والعرب والأجانب ‏يسددون الرسوم بالدولار أو ما يعادله وفق سعر المركزي

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً أبقت بموجبه الخيار للطلاب المقبولين بمفاضلة السوري غير المقيم، والمقبولين من الطلاب المستجدين والقدامى بمفاضلة العرب والأجانب من المسجلين على أساس الشهادة الثانوية السورية وذلك للعام الدراسي 2024-2025، بتسديد الرسوم بالدولار الأمريكي أو ما يقابله وفق سعر الصرف المعتمد من مصرف سوريا المركزي، حتى لو كان قد سدد القسط الأول من قيمة رسومه الجامعية بالليرة السورية.
ويأتي التعميم لاحقاً لكتاب وزارة التعليم العالي بتحديد سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي للدولار مقابل الليرة السورية، لتسجيل الطلاب المقبولين بالمفاضلة.