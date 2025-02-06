التعليم العالي: المقبولون بمفاضلتي السوري غير المقيم والعرب والأجانب ‏يسددون الرسوم بالدولار أو ما يعادله وفق سعر المركزي

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعميماً أبقت بموجبه الخيار ‏للطلاب المقبولين بمفاضلة السوري غير المقيم، والمقبولين من الطلاب ‏المستجدين والقدامى بمفاضلة العرب والأجانب من المسجلين على أساس ‏الشهادة الثانوية السورية وذلك للعام الدراسي 2024-2025، بتسديد الرسوم ‏بالدولار الأمريكي أو ما يقابله وفق سعر الصرف المعتمد من مصرف ‏سوريا المركزي، حتى لو كان قد سدد القسط الأول من قيمة رسومه الجامعية ‏بالليرة السورية.‏

ويأتي التعميم لاحقاً لكتاب وزارة التعليم العالي بتحديد سعر الصرف ‏المعتمد من قبل المصرف المركزي للدولار مقابل الليرة السورية، لتسجيل ‏الطلاب المقبولين بالمفاضلة.‏