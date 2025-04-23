يوم علمي متعدّد التّخصّصات الطبية لفريق “سامز” في جامعة حمص

حمص-سانا

نظّمت الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” اليوم بالتّعاون مع كليّة الطّب البشري بجامعة حمص يوماً علمياً متعدد التّخصصات في المدرّج الثامن بكليّة الطّب البشري، قدّمه نخبة من الأطبّاء السوريين القادمين من الولايات المتّحدة الأمريكية، وحضره عدد من الأطبّاء والمقيمين وطلّاب الطّب.

وبين نائب عميد كلية الطّب البشري الدّكتور برهان كنوزي في تصريح لمراسلة سانا أن اليوم العلمي تضمّن محاضرات حول أحدث المستجدات العلميّة في علم التشريح المرضي، وارتفاع ضغط الدّم المقاوم، والتهاب البنكرياس الحاد، والتّنفٌس الصّناعي ومهارات التعامل السريري، وإزالة التّحسس تجاه الأدوية والأطعمة، كما تمت الإضاءة على مهام الجولة اليوميّة للطبيب المقيم مع منهج عملي للتعامل مع المشكلات السّريريّة الشائعة.

بدوره الدّكتور زاهر مسلاتي من أطباء فريق “سامز” لفت إلى أن المحاضرات تسلّط الضّوء على مواضيع مهمة لشريحة كبيرة من النّاس والأطبّاء، ليتم تحقيق أكبر فائدة ممكنة، عبر اختيار مواضيع طبية شائعة يستفيد منها الجميع.

وبين مسلاتي أن “سامز” تضم أطباء سوريين من مختلف الاختصاصات، جاؤوا إلى سوريا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد التحرير، وقدموا فعاليات طبية وعمليات جراحية وأنشطة علمية كنوع من الوفاء ورد الجميل للوطن.

بدوره أوضح الدكتور عدنان الدرة من فريق “سامز” أن مساعدة الطلاب وتزويدهم بأحدث المعلومات واجب على الأطباء المغتربين، وهو أبسط ما يمكن أن يقدمه ابن البلد المغترب لأهله في سوريا.