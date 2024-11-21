الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات يعمق المجاعة في غزة ويتسق مع مخطط الاحتلال لتقطيع أوصال القطاع

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تسييس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يعمق المجاعة فيه، ويتسق مع مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتقطيع أوصال القطاع وخلق ما تسمى “المناطق العازلة” حتى تسهل السيطرة عليه.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن جوهر جريمة تسييس المساعدات يتلخص في رفض سلطات الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة، مشددة على أن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين ما يفرض استحقاقات كبرى على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتسليم القيادة الفلسطينية زمام جميع التفاصيل المتعلقة بالأوضاع في كامل أرض دولة فلسطين.

وأشارت الخارجية إلى أنه دون ذلك فإن أي حلول أو برامج أو خطط تتعلق بقطاع غزة تبقى منقوصة ومجتزأة ولا تفضي لتحقيق أمل شعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع.

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