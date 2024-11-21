توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة نتيجة عطل فني ‏

الحسكة-سانا ‏

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إيقاف التغذية الكهربائية في مدن ومناطق ‏محافظة الحسكة نتيجة عطل فني طرأ على خط الكهرباء 230 ك.ف القادم ‏من سد الفرات – الطبقة بريف الرقة .‏

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح ‏لمراسل سانا أن خروج خط الطبقة البواب 230 ك.ف عن الخدمة ناتج ‏عن حدوث عطل على الخط المذكور يبعد عن سد الفرات مسافة 9 كيلومترات، ‏مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ‏ممكن، ووضعه في الخدمة وإعادة التغذية الكهربائية للمؤسسات الخدمية ‏والمشتركين في عموم أرجاء المحافظة .‏

وكان خط الكهرباء المذكور الذي يعد مصدر الطاقة الكهربائية الوحيد في ‏المحافظة قد خرج عن الخدمة مطلع الشهر الحالي.‏

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