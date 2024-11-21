توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة نتيجة عطل فني ‏

الحسكة-سانا
أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إيقاف التغذية الكهربائية في مدن ومناطق محافظة الحسكة نتيجة عطل فني طرأ على خط الكهرباء 230 ك.ف القادم من سد الفرات – الطبقة بريف الرقة .
وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس في تصريح لمراسل سانا أن خروج خط الطبقة البواب 230 ك.ف عن الخدمة ناتج عن حدوث عطل على الخط المذكور يبعد عن سد الفرات مسافة 9 كيلومترات، مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، ووضعه في الخدمة وإعادة التغذية الكهربائية للمؤسسات الخدمية والمشتركين في عموم أرجاء المحافظة .
وكان خط الكهرباء المذكور الذي يعد مصدر الطاقة الكهربائية الوحيد في المحافظة قد خرج عن الخدمة مطلع الشهر الحالي.
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