بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوترات في المنطقة.

ونقلت سبوتنيك عن الرئاسة قولها في بيان اليوم: إن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي تم خلالها الاتفاق على إجراء اتصالات على مختلف المستويات، مضيفة: إنه “تمت مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والنقل كما تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة”.

وتابع البيان: “تم النظر في مختلف جوانب العمل المشترك في إطار “أوبك بلس”، والتي تسمح بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الخطوات بهذا الشكل”، مشيراً إلى أن الطرفين عبّرا عن الالتزام المتبادل بمواصلة توسيع العلاقات الودية التقليدية ومتبادلة المنفعة بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بينهما في موسكو في تشرين الأول 2023.

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