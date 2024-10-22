منصور يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إرهاب الاحتلال الإسرائيلي

جنيف-سانا

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوقف إرهاب كيان الاحتلال الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن منصور نوه في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة إلى أن هناك أكثر من 470 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة معرضون لخطر المذبحة الوشيكة إلى جانب مئات الآلاف الآخرين المعرضين للخطر في القطاع مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية دون رادع أو عواقب.

وأكد منصور أن غياب المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي وإفلاته المستمر من العقاب يشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومحاسبته على هذه الجرائم.

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