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المقاومة الفلسطينية تستهدف تموضعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون

2024-10-22

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وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

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