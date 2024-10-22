المقاومة الفلسطينية تستهدف تموضعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدكتور المقداد يبحث مع السفيرين الجزائري والعراقي التطورات في المنطقة وحشد الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
2024-10-21
مباحثات سورية عراقية لتنشيط التعاون التجاري ودعم الأشقاء في فلسطين ولبنان
2024-10-20
سورية تطلب تخفيض رسوم البورد العربي للأطباء السوريين
2024-10-20
أبطال سورية في تحدي القراءة العربي يتوجهون اليوم إلى الإمارات للمشاركة في التصفيات النهائية
2024-10-19
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المؤتمر العربي الأول حول الكفاءات الصحية العربية المهاجرة
2024-10-19
وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو المشاريع المنفذة والمطروحة للمرحلة القادمة
2024-10-18
وزير الإدارة المحلية يبحث مع وكيل وزارة الهجرة العراقية الجهود المشتركة للاستجابة لحاجات الوافدين من لبنان
2024-10-17
محليات
اندلاع حريق في الأراضي الزراعية لبلدة شين بريف حمص الغربي
2024-10-21
طقس الغد.. انخفاض في درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-10-21
إخماد حريق في أراضٍ زراعية في ناحية البهلولية بريف اللاذقية
2024-10-21
استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق
2024-10-21
مبادرة من المجتمع المحلي لتطوير خدمات مشفى جاسم الوطني بقيمة ملياري ليرة
2024-10-21
أعضاء مجلس الشعب يتابعون مناقشة البيان الحكومي… تجديد التأكيد على ضرورة زيادة الرواتب والأجور وتحسين الواقع الخدمي
2024-10-21
كهرباء الحسكة: إيقاف التغذية الكهربائية ليومين نتيجة صيانة في سد الفرات
2024-10-21
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الديمقراطي في تصفيات كاس آسيا
2024-10-21
خماسية لبرشلونة في مرمى إشبيلية في الدوري الإسباني
2024-10-20
سهر الحسين موهبة واعدة في الكاراتيه
2024-10-20
اختتام بطولة زهرة الجولان بالشطرنج في حمص
2024-10-20
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على منتخب الأردن في تصفيات كأس آسيا
2024-10-19
صطوف المحمد…تألق في بطولات التايكوندو وتميز في التدريب والتحكيم
2024-10-16
اختتام بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة الجوجيتسو
2024-10-16
اقتصاد
لتعزيز التنمية المستدامة… الصين تسلط الضوء على تجاربها الزراعية والمجتمعية
2024-10-21
أوشاكوف: الوضع المتأزم في الشرق الأوسط والأمن الغذائي والطاقة من أهم القضايا التي سيتم طرحها في قمة بريكس
2024-10-21
ضبط مخبز مخالف في اللاذقية وتغريمه بـ 245 مليون ليرة
2024-10-21
غربلة وتعقيم 5200 طن من القمح في فرع إكثار بذار درعا
2024-10-21
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 7 آلاف ليرة
2024-10-21
ارتفاع أسعار النفط
2024-10-21
وزير الزراعة يبحث مع سفير جمهورية بيلاروس علاقات التعاون في المجال الزراعي
2024-10-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
استشهاد 23 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال المتواصل على شمال قطاع غزة
استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق
الدكتور المقداد يبحث مع السفيرين الجزائري والعراقي التطورات في المنطقة وحشد الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
أعضاء مجلس الشعب يتابعون مناقشة البيان الحكومي… تجديد التأكيد على ضرورة زيادة الرواتب والأجور وتحسين الواقع الخدمي
الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية… جهود متواصلة لتقديم الدعم للوافدين من لبنان
الوزير خريطة يبحث مع المنسق الأممي المقيم للأنشطة الإنمائية جهود الاستجابة لاحتياجات الوافدين من لبنان
وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر بدمشق دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
لبنان.. شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على أحد أحياء مدينة بعلبك
الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين
المقاومة الفلسطينية تستهدف تموضعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون
2024-10-22
2024-10-22
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