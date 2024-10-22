الدفاع الروسية: تدمير 18 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت الليلة الماضية 18 مسيرة جوية فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك وتولا وأوريول.

وقالت الوزارة في بيان اليوم:”حاول نظام كييف خلال الليلة الماضية تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار لقصف أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وتمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية من التصدي لـ 18 طائرة أوكرانية دون طيار ودمرت 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود واثنتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تولا وأخرى فوق مقاطعة أوريول”.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل متكرر استهداف منشآت ومرافق مدنية داخل الأراضي الروسية، وخاصة المناطق الحدودية باستخدام الطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، فيما تتصدى الدفاعات الجوية وتسقط وتدمر معظمها.

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