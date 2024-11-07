منصور: الهجوم على الأونروا جزء لا يتجزأ من محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية

نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” جزء لا يتجزأ من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية.

وقال منصور خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن هذا هو دليل آخر على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة من خلال العدوان على الفلسطينيين وعلى كل من يحاول مساعدتهم على البقاء وهو جزء من الهجوم على اللاجئين الفلسطينيين لحرمانهم من وضعهم كلاجئين وحرمانهم من حقوقهم”.

وشدد منصور على أن الوكالة الأممية لا يمكن الاستغناء عنها ولا استبدالها داعياً إلى التحرك بشكل جماعي وحاسم للحفاظ على الأونروا وتمكينها من الوفاء بولايتها وهزيمة أي محاولات لتدميرها.

من جانبه أدان مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم في بيان باسم المجموعة العربية حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الخطوة غير القانونية الخطيرة والتي تعُد سابقة خطيرة ليس فقط للشعب الفلسطيني وإنما لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.

من جهته قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ: “إن قطع خدمات الأونروا سيكون كارثياً وسيعني ذلك أن اللاجئين الفلسطينيين لن يحصلوا على الاحتياجات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.

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