باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه

برلين-سانا

أحرز باير ليفركوزن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه بخمسة أهداف دون رد على ضيفه فيردر بريمن منهياً هيمنة بايرن ميونيخ على اللقب في آخر 11 موسماً.

وحسم فريق المدرب تشابي ألونسو اللقب بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة متقدماً بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ وهو فارق لا يمكن تعويضه مع تبقي 5 جولات على النهاية.

سجل أهداف البايرن فيكتور بونيفيس من ركلة جزاء في الدقيقة 25 وغرانيت تشاكا /60/ وهاتريك لـ فلوريان فيرتز بالدقائق /86 /و/38 /و/90/.

وكسر ليفركوزن رقمين قياسيين لبايرن ميونيخ، فقد أصبح أول فريق يحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في أول 29 مباراة من الدوري، كما بات صاحب أعلى عدد من النقاط في موسم واحد.

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