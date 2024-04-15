شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 191.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في شارع الرشيد بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم إمرأة .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33729 شهيداً والإصابات إلى أكثر من 76371 جريحاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency