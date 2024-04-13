بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة السويداء بتحدي اللياقة البدنية

السويداء-سانا

اختتمت في مدينة المزرعة الرياضية بالسويداء منافسات بطولة المحافظة بتحدي اللياقة البدنية للفئات العمرية والتي أقامتها اللجنة الفنية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة.

وفاز بفئة تحت 14 عاماً للذكور أسامة مزهر تلاه تيم الجرماني ثم سيف الأشقر، وللإناث لين أبو زيدان تلتها كل من سارة كنعان وسارة أبو زيد، ولفئة تحت 12 عاماً للإناث بونيتا البربور أعقبتها سيلينا الجرماني ثم ملك الغوثاني، وللذكور إبراهيم أبو الفضل ويحيى حسون وأمير بلان.

فيما فاز بفئة تحت 8 سنوات للإناث ريمي الشاعر ثم بسمة أبو الفضل وهمسة الجرماني، وللذكور ريان نصر تلاه راني الأطرش وسامح حمزة.

وأشار رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالسويداء مثقال الجرماني في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة جاءت في إطار الاهتمام بالفئات العمرية، وانتقاء منتخب السويداء للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، مبيناً أنها تميزت بالمنافسة القوية وخاصة مع وجود جاهزية لدى غالبية اللاعبين المشاركين فيها.

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء رئيس مكتب ألعاب القوة مجيد الأعور في تصريح مماثل إلى أن البطولة كانت مميزة، وشهدت مشاركة واسعة، منوها بجهود اللجنة الفنية والحكام وأهالي اللاعبين للمساعدة في إنجاحها.

وأشرف على تحكيم البطولة كل من مثقال الجرماني وعصام نصر وأنمار الخطيب وإياد كنعان وجواد النمر ووسام درويش وكفاح نوفل وجاكلين كيوان ورام البني وهاجر عامر وآمال البني ولما عبيد ونورس عامر ووسام بلان وربا السنيح ولينا أبو زيدان.

عمر الطويل

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