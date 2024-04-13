مقتل خمسة أشخاص جراء حادث طعن في مركز تجاري بمدينة سيدني الأسترالية

سيدني-سانا

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، جراء حادث طعن وقع اليوم في مركز تجاري مكتظ بمدينة سيدني الأسترالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها: إن الحادث وقع في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن في سيدني، مشيرة إلى أنه أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك أجلت السلطات الأسترالية المئات من مركز التسوق المذكور، فيما أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً كثيفاً للشرطة وسيارات خدمات الطوارئ بمكان الحادث، وحشوداً تفر من المركز التجارى وسط حالة هلع سادت في المكان.

إلى ذلك قال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز: إن الشرطة قتلت رجلاً يعتقد أنه أحد المهاجمين اللذين نفذا الطعن، بينما لم تتضح دوافع الهجوم بعد.

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