تكريم البعثة الرياضية السورية لنتائجها المتميزة بالدورة العربية للأندية للسيدات في الشارقة

دمشق-سانا

كرم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام اليوم بعثة الأندية السورية التي شاركت بالدورة العربية للأندية للسيدات، بنسختها السابعة والتي أقيمت مؤخراً في الشارقة، وتمكن خلالها منتخبنا من التتويج بثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وعشر برونزيات.

وشمل التكريم لاعبات نادي الثورة لكرة السلة وهند ظاظا وإباء حلاق بكرة الطاولة وليانا مصطفى بألعاب القوى وميس قره فلاح ونتالي عزام وهديل أبو رسلان ولوتس قطيني ورهف إبراهيم وخلود علي بالكاراتيه و أفروديت أحمد وماري علي وحنين الحمود بالمبارزة.

كما تم تكريم أعضاء البعثة من كوادر إدارية وتدريبية وإعلامية والجهات الداعمة للبعثة.

رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أشار إلى أهمية الإنجاز الذي حققته لاعبات سورية في الدورة في الألعاب التي شاركن فيها، والذي لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة جهد وعمل دؤوب ما قبل البطولة، موضحاً أن لاعباتنا كن محط اهتمام الوفود الأخرى المشاركة، نظراً لمستواهن المهاري العالي والنتائج الملفتة التي حققنها.

ولفت معلا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لما حققته البعثة وحافزاً للاعباتنا لبذل المزيد من الجهود في قادمات الأيام، وتحقيق الإنجازات للرياضة السورية، مبيناً أن الاتحاد لن يألو جهداً في دعم منتخباتنا للوصول إلى ما تصبو إليه طموحات رياضيينا، وموضحاً في الوقت ذاته أن الرياضة الأنثوية ستحظى في الفترة القادمة بإهتمام ودعم من خلال توفير مستلزمات لاعباتنا في مختلف الألعاب.

وكانت لاعباتنا حققن ذهبية وبرونزية بكرة الطاولة وبرونزية بألعاب القوى وذهبيتين وفضية وأربع برونزيات في الكاراتيه وفضية وأربع برونزيات بالمبارزة وفضية بكرة السلة.

هناء صقور

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