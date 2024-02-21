بدء التسجيل لاختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لفرع جامعة الفرات بالحسكة باستقبال طلبات الراغبين بالتقدم لاختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير.

وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان الفلاح في تصريح لمراسل سانا أن عملية التسجيل للراغبين بالتقدم للاختبار مستمرة حتى يوم الإثنين السادس والعشرين من الشهر الجاري في دائرة كلية الآداب، موضحاً أن الاختبار سيتم إجراؤه يوم الأحد الموافق للثالث من شهر آذار القادم.

ولفت عميد الكلية إلى أنه يمكن للراغبين بالتقدم الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل من خلال زيارة موقع جامعة الفرات الإلكتروني أو لوحة إعلانات الكلية.

وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية قد أجرت اختبار المقدرة اللغوية للقيد في درجة الدكتوراه السابق مطلع الشهر الحالي.

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