غاتيلوف: رد الأمم المتحدة على قصف قوات كييف المناطق الروسية غير مفاجئ

جنيف-سانا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا تلقت “رداً فارغاً” من مكتب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة حول قصف كييف للمناطق الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غاتيلوف قوله: “حصلنا على رد رسمي فارغ من مكتب مفوض حقوق الإنسان، كان عاماً ومبهماً دون تحديد مرتكبي الجرائم، لدرجة أننا نعتبر مثل هذا الرد البيروقراطي غير كاف وغير ملزم”.

وأضاف غاتيلوف: إن ذلك لا يفاجئ روسيا لأن مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك ودائرته يتبنيان موقفاً موالياً لكييف والغرب بوضوح، ونادراً ما يرد تورك على طلبات الجانب الروسي، وإن رد يكون جوابه بيروقراطياً وهذا أمر مؤسف.

وفي سياق آخر أعلن غاتيلوف أن روسيا تتابع عن كثب ما يشاع حول خطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا، وقال: “ربما يدور الحديث عن إعادة تأهيل قاعدة جوية بأسلحة نووية أمريكية في بريطانيا، وهناك حديث أيضاً عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق وبولندا، وكل ذلك يخلق وضعاً متوتراً”، مؤكداً أن موسكو تتابع التطورات بهذا الصدد، وأنها سوف تضطر إلى الرد في حال حدوث ذلك.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حذر في الـ 30 من الشهر الماضي الولايات المتحدة من إعادة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا.

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