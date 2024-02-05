افتتاح صالة الملعب البلدي للسورية للتجارة في حي العمال بدير الزور

دير الزور-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة دير الزور صالة الملعب البلدي في حي العمال بالمدينة، بهدف توفير السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة للأهالي العائدين إلى منازلهم.

وأوضح مدير فرع المؤسسة أغيد جويشي في تصريح لمراسل سانا أنه بالتزامن مع العودة المتزايدة للأهالي إلى منازلهم في حي العمال بمدينة دير الزور، وضرورة توفير المواد الغذائية والاستهلاكية، تم افتتاح الصالة، وذلك ضمن خطة المؤسسة في التوسع الأفقي والتدخل الإيجابي لتأمين احتياجات الأهالي من مختلف السلع والمواد وبأسعار منافسة.

وبين جويشي أن عدد الصالات المفتتحة في المحافظة بلغ حتى الآن 50 صالة ومنفذ بيع تتوزع على كامل مساحة المحافظة.

من جهته أشار مدير الصالة خالد العطرة إلى أن الصالة توفر مختلف السلع من خضار وفواكه ومواد غذائية ومعلبات وقرطاسية وتجهيزات ولوازم مدرسية، وسيتم العمل على توسيع الباقة السلعية في الصالة بصورة دائمة وفق حاجة الأهالي.

إبراهيم الضللي

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