ورشة تدريبية حول أساسيات الصحة الإنجابية والعنف الاجتماعي في تربية حمص

حمص-سانا

تناولت الورشة التدريبية التي أقامتها مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تربية حمص أساسيات الصحة الإنجابية، والنظافة الصحية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

الورشة التي تقام على مدى أربعة أيام يشارك فيها 30 مساعدة صحية من العاملات في دائرتي الصحة المدرسية بتربيتي حمص والرقة، واللواتي يتلقين خلالها معلومات حول مهارات التواصل ولغة الجسد والصحة الإنجابية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشريح الجهاز التناسلي، وأساليب منع العدوى والبلوغ والتغيرات الجسدية والنفسية، والأمراض النسائية والمنقولة جنسيا، ومفهوم النظافة الصحية.

وذكرت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أن الورشة تهدف لتمكين المساعدات الصحيات العاملات في الصحة المدرسية بالصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع الوعي الصحي لديهن وتعزيز مهارات تواصلهن مع طلاب التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي ليتمكن من نقل ما اكتسبنه من معلومات وخبرات، لافتة إلى أنه سيتبع هذه الورشة حملة تثقيفية عامة في المدارس.

بدوره نوه مدير تربية حمص فراس عياش بأهمية الورشة لدورها في زيادة الوعي بالثقافة الإنجابية وبالمواضيع التي تتطلب وعياً كبيراً، واختصاصيين قادرين على التعامل معها لإيصال المفاهيم المتعلقة بها ومخاطبة المراهقين بأسلوب يزيد من وعيهم بها.

من جهته أوضح رئيس دائرة الصحة المدرسية في تربية حمص الدكتور غياث عباس أن الورشة تساعد على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة وتحصينهم ثقافياً عبر المساعدين الصحيين بشكل يجنبهم اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي التي تبث الكثير من الأفكار والمفاهيم المغلوطة.

هنادي ديوب

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