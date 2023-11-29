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مستوطنون يعتدون على الأراضي الفلسطينية في نابلس وبيت لحم

2023-11-29

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على الأراضي الفلسطينية في نابلس وبيت لحم، بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا منطقة بطيشة غرب قرية قريوت جنوب نابلس، وأحرقوا عشرات الدونمات الزراعية فيها، كما اعتدوا على الأراضي الفلسطينية في قرية كيسان شرق بيت لحم أثناء عمل المزارعين فيها، وأجبروهم على الابتعاد عن المنطقة.

وكان اعتدى مستوطنون في وقت سابق اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان شمال غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية، وشقوا طريقاً استيطانياً.

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