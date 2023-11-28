مقتل 20 شخصاً وفرار أكثر من 1800 سجين في هجوم سيراليون

فريتاون-سانا

أعلن مسؤولون في سيراليون مقتل 20 شخصاً، وفرار نحو 1890 سجيناً خلال الهجوم الذي وقع أمس الأول لمحاولة السيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الجيش الكولونيل عيسى بانجورا قوله أمس: إن عشرين شخصا قتلوا في الهجوم بينهم 13 جنديا وثلاثة من منفذي الهجوم وشرطي إلى جانب إصابة 8 أشخاص، لافتاً إلى أن القوات الأمنية اعتقلت على الفور ثلاثة أفراد متورطين في الهجوم، وفي وقت لاحق ألقت القبض على معظم قادة الهجوم ولا تزال عمليات البحث جارية للقبض على آخرين.

بدوره، بين الكولونيل شيك سليمان ماساكوي القائم بأعمال المدير العام لهيئة السجون في سيراليون أن الهجوم على سجن باديمبا رود المركزي استمر لساعتين بعد اقتحام البوابة الرئيسة للسجن، وحسب التقارير تمكن نحو 1890 سجيناً من الفرار خلال ذلك الوقت، أعيد منهم 23 سجينا حتى الآن.

وفرضت حكومة سيراليون أمس الأول بعد الهجوم وبشكل فوري حظراً للتجول في عموم البلاد من أجل السماح للقوات الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم.

وشهدت سيراليون الواقعة في غرب إفريقيا أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وتشريعية جرت في حزيران الماضي.

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