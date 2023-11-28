إيرواني: مزاعم الكيان الإسرائيلي بشأن القمر الصناعي نور 3 غير صحيحة

طهران-سانا

فند مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مزاعم الكيان الإسرائيلي بشأن إطلاق القمر الصناعي” نور 3″ الإيراني إلى الفضاء، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وكان مندوب الكيان الإسرائيلي ادعى أن إطلاق القمر الصناعي “نور 3” إلى الفضاء من قبل حامل القمر الصناعي “قاصد” عد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المؤيد لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة إرنا عن إيرواني قوله أمس في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الذي تولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: “يبدو أن اتهام إيران بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة هو أكثر من مجرد محاولة يائسة من جانب هذا الكيان للتخلي عن مسؤولية جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في فلسطين المحتلة”.

وأضاف إيرواني: “هذا الادعاء لا أساس له من الصحة لأن إيران لم تقم بأي أنشطة تتعارض مع قرار مجلس الأمن، وقد أعلنت مراراً أن جميع الأنشطة المتعلقة ببرامجها الصاروخية والفضائية تأتي في إطار الحقوق المشروعة للبلاد بموجب القانون الدولي، ولطالما أكدت أيضاً أن برامجها الصاروخية والفضائية تقع خارج نطاق وصلاحية قرار مجلس الأمن 2231 وملاحقه”.

وأوضح المندوب الإيراني أن”هدف الكيان الإسرائيلي من إطلاق هذا الادعاء هو صرف الانتباه عن القضية العاجلة التي تتطلب اهتمام المجتمع الدولي الآن وهي الجرائم الشنيعة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency