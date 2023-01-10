مونودراما (على وشك الحياة) على خشبة مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

ضمن احتفالية مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بمناسبة يوم المسرح العربي، استضافت خشبة مسرح القباني بدمشق عرض مونودراما بعنوان (على وشك الحياة)، إخراج محمد مروان إدلبي، وتأليف محمد أنمار حجازي وبطولة محمد الشيخ.

ويروي العرض المسرحي القادم من محافظة حلب حكاية الحرب الإرهابية القاسية التي تعرضت لها سورية، ومعاناة الشعب السوري جراء تبعاتها.

وبدأ العرض بقصص نشوب الحروب الكبرى في العالم، مركزاً على تفاصيل إخراجية ورؤية بصرية متميزة.

وأكد المخرج إدلبي لـ سانا الثقافية أن معالجة النص تمت برؤية بصرية مختلفة وواقعية بالاستناد إلى عرض بصري روى حكاية الأب الذي فجع بولديه أثناء الحرب الإرهابية على سورية.

وتوجه إدلبي وبمناسبة يوم المسرح العربي بالتحية لكل فنان مسرحي متألق على خشبات المسارح، داعياً إلى الاستمرارية في التشجيع دائماً على تقديم النصوص الجيدة وتطويرها.

بدوره أشار الدكتور محمد الشيخ بطل العرض إلى أن النص يمثل حالة إنسانية خاصة، وقد جسدها بدور الوالد المفجوع بخسارة ولديه، والذي استشهد أحدهما في اشتباك مع التنظيمات الإرهابية المسلحة، بينما فقد الابن الثاني حياته بعد هجرته ليكون الأب على موعد مع مولود جديد في ذكرى تحرير حلب من الإرهاب.

وأشار الكاتب المسرحي جوان جان إلى أن احتفالية يوم المسرح العربي فرصة لتقديم العروض المسرحية الجديدة لتقدم على كل خشبات المسارح في المحافظات، وهي حافز لكل المسرحيين لتجديد حرصهم على تقديم كل ما هو جديد إلى الجمهور.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency