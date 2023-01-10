السفارة الروسية في هنغاريا: تصريحات السفير الأمريكي تنتهك أسس الممارسة الدبلوماسية

بودابست- سانا

أدانت السفارة الروسية لدى هنغاريا تصريحات السفير الأمريكي ديفيد برسمان حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة هذه التصريحات بأنها “شائنة وتشكل انتهاكا صارخا للممارسة الدبلوماسية”.

ونقلت وكالة تاس عن السفارة الروسية لدى هنغاريا قولها على قناتها في “تليغرام”: إن “السفير الأمريكي لدى هنغاريا أدلى بتصريحات في الـ 6 من الشهر الجاري غير مقبولة عن الرئيس بوتين، وهي بمثابة انتهاك صارخ لأسس البروتوكول والممارسة الدبلوماسية”.

وأوصت السفارة الروسية السفير الأمريكي “بالتعويض عن الافتقار إلى الاحتراف في مجال الدبلوماسية”.

ووفقا لتقرير على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في بودابست في الـ 6 من الجاري فقد تحدث بريسمان في كنيسة في بودابست عن الأزمة في أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي بأنه “يتمسك بالماضي زاعما أنه بدأ الحرب”.

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