الثعلوب يتوب.. عرض في ختام  تظاهرة فرح الطفولة على خشبة مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

احتضنت خشبة مسرح القباني بدمشق العرض المسرحي “الثعلوب يتوب”، وذلك في ختام تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة.

قصة المسرحية تدور في الغابة التي يأتيها ضيفان غريبان شريران وهما الثعلب وزوجته الثعلبة، اللذان يحاولان أن يفرقا بين حيوانات الغابة الذين بدورهم يتصدون لهذه المكيدة من خلال محبتهم وتعاونهم فيما بينهم.

وفي تصريح لسانا قال مخرج المسرحية سعيد عطايا: إنه من المهم جداً أن نهتم بمسرح الطفل الذي هو أداة تثقيف فاعلة للأطفال الذين هم نواة المستقبل، وعليهم تبنى كل الآمال.

مريم حجير

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