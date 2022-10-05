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هزة أرضية تضرب جزر ساندويتش الجنوبية

2022-10-05

كينغ ادوارد بوينت-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر منطقة ساندويتش الجنوبية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الهزة وقعت على عمق 10.0 كيلومترات بينما تم رصد مركز الهزة عند خط طول 58.699 درجة غرباً وعند خط عرض 25.104 درجة جنوباً.

وكان زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب شرق منطقة جزر ساندويتش الجنوبية أواخر الشهر الماضي.

وجزر ساندويتش الجنوبية هي أرخبيل في المحيط الأطلسي تتبع للمملكة المتحدة.

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