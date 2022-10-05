القوات العراقية تقبض على 6 إرهابيين في الأنبار

بغداد-سانا

قبضت القوات العراقية المختصة على ستة إرهابيين في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعب الاستخبارات والأمن العراقيين في الأنبار تم نصب كمائن محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين، وتاجري مخدرات، ومتهمين آخرين بمواد قانونية”، مشيراً إلى أنه بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم أصولياً إلى الجهات المعنية.

وكانت القوات العراقية قضت مؤخراً على إرهابي، وألقت القبض على ستة آخرين من تنظيم “داعش” الإرهابي فى نينوى، والعاصمة بغداد.

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