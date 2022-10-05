البنك الدولي: القضاء على الفقر لن يتحقق بحلول 2030

واشنطن-سانا

رأى البنك الدولي أن العالم لن يحقق على الأرجح هدفا طويل الأمد يتمثل في القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.

ونقلت رويترز عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله في تقرير: إن جائحة كوفيد 19 تمثل نقطة تحول تاريخية بعد عقود من الحد من الفقر، إذ كان 71 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع عام 2020.

وأضاف التقرير: إن هذا يعني أن 719 مليون شخص أو نحو 3ر9 بالمئة من سكان العالم يعيشون على 15ر2 دولار فقط في اليوم، وان الحرب المستمرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، جميعها أسباب تهدد بمزيد من عرقلة الجهود للحد من الفقر.

وأشار إلى أن الفقر المدقع يتركز الآن في إفريقيا جنوب الصحراء التي يبلغ معدل الفقر فيها نحو 35 بالمئة ويمثل الرقم 60 بالمئة من جميع الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.

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