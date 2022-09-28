استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وداهمت منازل الفلسطينيين وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، وقصفت بصاروخ مضاد للدروع منزل عائلة الشهيد رعد حازم ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة تسعة آخرين بجروح، حالة اثنين منهما خطرة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت مدينة جنين من كل الاتجاهات، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وخلال الأيام الماضية صعدت قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن الضفة الغربية وسط صمت دولي مطبق حول ذلك.

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