مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا: استشهاد 5 مدنيين وجرح امرأتين وطفل برصاص مسلحين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

الثلاثاء / 28 / 06 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجال الصحي
2022-06-27
المهند كلثوم يحصد جائزة أفضل إخراج عن فيلمه (فوتوغراف)
2022-06-27
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-06-27
فرع مصر في الاتحاد الوطني لطلبة سورية يعقد مؤتمره السنوي وينتخب قيادته
2022-06-26
وفد شبابي سوري سيشارك في القمة العالمية الشبابية الأولى للسياحة في إيطاليا
2022-06-26
سورية تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا
2022-06-26
مباحثات سورية بحرينية في مجال الاتصالات
2022-06-26
محليات
الحرارة غداً حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية فوق بعض المناطق
2022-06-27
استخدام وسائل ومعدات الصحة والسلامة المهنية محور ورشة عمل في درعا
2022-06-27
أنشطة رياضية وفنية في حديقة الكندي بالقامشلي بمشاركة 80 طفلاً
2022-06-27
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
2022-06-27
المهندس عرنوس لوفد إعلامي إيراني: توحيد جهود المؤسسات الإعلامية لكشف حملات التضليل التي تستهدف البلدين
2022-06-27
الحدادة العربية في حمص مهنة صامدة رغم تطور الأدوات
2022-06-27
الجعفري: أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سورية
2022-06-27
رياضة
رادوكانو تبلغ ثاني أدوار بطولة ويمبلدون
2022-06-27
ديوكوفيتش يحقق رقماً جديداً في الغراند سلام
2022-06-27
الطليعة والنواعير يفتتحان دورتين صيفيتين لاستقطاب المواهب الواعدة بكرة السلة
2022-06-27
الدنماركي كريستنسن يغادر تشيلسي
2022-06-27
أرسنال يعلن تعاقده مع حارس جديد
2022-06-27
تشيلسي يعلن رحيل مدربه
2022-06-27
اختتام بطولة حمص ببناء الأجسام للدرجة الثانية
2022-06-27
اقتصاد
أكثر من 12 ألف زائر مع اختتام فعاليات معرض (هايتك 2022)
2022-06-27
شركة غازبروم الروسية تعلن استئناف توريد الغاز عبر خط السيل التركي
2022-06-27
مباحثات سورية إيرانية لتنشيط الفرص الاستثمارية في محافظة طرطوس
2022-06-27
صرف أكثر من 3 مليارات ليرة قيم أقماح في زراعي صوران
2022-06-27
وزارة النفط: تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية
2022-06-27
إكثار بذار حماة يبدأ غربلة وتعقيم القمح المستلم من الحقول الإكثارية
2022-06-27
قيمة مبيعات أعلاف السويداء تتجاوز 7 مليارات ليرة
2022-06-27
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
مباحثات سورية إيرانية لتنشيط الفرص الاستثمارية في محافظة طرطوس
الصحة تصدر عدداً من التعاميم لترصد الحالات المرضية ومنع سرايتها
وزارة النفط: تحسن تدريجي في توزيع المشتقات النفطية
وزير الإعلام: ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران
المهندس عرنوس لوفد إعلامي إيراني: توحيد جهود المؤسسات الإعلامية لكشف حملات التضليل التي تستهدف البلدين
الجعفري: أهمية دور المغتربين في توضيح الصورة الحقيقية للحرب على سورية
استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب
إصابة مسلحين من ميليشيا (قسد) جراء انفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة
إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار عبوة ناسفة بريف حلب
استشهاد شابين وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف سلمية
مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا: استشهاد 5 مدنيين وجرح امرأتين وطفل برصاص مسلحين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.
2022-06-28
2022-06-28
malek
سابق
مراسلة سانا: استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال برصاص مسلحين مجهولين استهدفوا بأسلحة رشاشة منزلاً شمال مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.
انظر ايضاً
مراسلة سانا: استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال برصاص مسلحين مجهولين استهدفوا بأسلحة رشاشة منزلاً شمال مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved