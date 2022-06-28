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مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا: استشهاد 5 مدنيين وجرح امرأتين وطفل برصاص مسلحين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

2022-06-28

انظر ايضاً

مراسلة سانا: استشهاد وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال برصاص مسلحين مجهولين استهدفوا بأسلحة رشاشة منزلاً شمال مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

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