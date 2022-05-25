صلاح باق مع ليفربول الموسم المقبل

لندن-سانا

وضع النجم المصري محمد صلاح حداً للجدل الدائر حول إمكانية رحيله عن ليفربول وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد صلاح خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن المباراة ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل بغض النظر عن وضعه التعاقدي مع النادي الإنكليزي.

وقال اللاعب المصري: “لا أفكر في العقد، الأمر يتعلق بالفريق وهذا أسبوع مهم، أريد الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى” مضيفاً: “أنا مستمر الموسم القادم”.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 ويتفاوض الطرفان بشأن تمديد عقد اللاعب منذ أشهر طويلة من دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

وارتبط اسم صلاح على مدار الفترات الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة وخاصة أن اللاعب عبر في وقت سابق عن تفكيره في اللعب لريال مدريد.

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