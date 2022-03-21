الجلاء يفوز على الجيش في دوري كرة السلة

حلب-سانا

فاز فريق الجلاء على الجيش بنتيجة 84-74 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الجلاء الرئيسية بحلب ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول لمصلحة الجيش بواقع 18-16 نقطة وتفوق الجلاء بالربع الثاني بواقع 17-13 نقطة ثم تقدم الجيش في الربع الثالث 19-14 نقطة وكسب الجلاء الربع الرابع 19-16 نقطة وبعد التمديد حسم الجلاء النتيجة بفارق عشر نقاط 84-74 نقطة.

وفاز الكرامة على الثورة 101 مقابل 71 نقطة والنواعير على حطين 71 مقابل 67 نقطة والوحدة على الطليعة 94 مقابل 40 نقطة.

سامر خزمة

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