أمهات الشهداء في السويداء عنوان للصبر والصمود

السويداء-سانا

في عيد الأم تقف أمهات الشهداء في السويداء اللواتي نذرن فلذات أكبادهن للدفاع عن سورية لتبقى منيعة وهن شامخات صابرات على الفراق وعزاؤهن أن أولادهن فدوا وطنهم وكلهن فخر واعتزاز بأن قيمة التضحية والشهادة تعلو وتسمو فوق كل شيء.

الأم تحية دعيبس غانم التي قدمت ابنها خلدون دعيبس غانم شهيداً عام 2011 قالت في تصريح لـ سانا إنها ربت أبناءها على قيم البطولة والرجولة والفداء وإن دم ابنها الشهيد ودماء جميع شهداء الوطن لن تذهب هدرا وستبقى راية الشهداء ترفرف لتعود سورية أقوى مما كانت عليه.

“غاب الجسد لكن الروح والسيرة باقية وخالدة” هذا ما قالته هويدا جميل الحرفوش والدة الشهيد فداء فيصل فضول التي زفت ابنها شهيدا عام 2014 متمنية أن يلهم الله الصبر لأمهات الشهداء وقلب كل أم فقدت ابنها وضحت به في سبيل الوطن.

بينما أبدت منيرة العصفور والدة الشهيد سيزار رجا العصفور الذي ارتقى عام 2019 افتخارها بشهادة ابنها بعد أن غرست في نفسه حب الوطن والقيم السامية واعتبرتها وسام عز على صدرها وتاجا على رأسها طوال حياتها داعية الله لابنها ولكل شهداء الوطن بالرحمة وأن يحمي الوطن ويشفي الجرحى ويعيد كل مفقود لأهله.

“لولا تضحيات الشهداء لما كنا باقين ومستمرين” هذا ما قالته إسعاف مراد زوجة الشهيد مالك نسيم الحلبي لتؤكد أنها ما زالت صابرة رغم ظروفها الصعبة حيث لديها كما ذكرت ولد من ذوي الإعاقة وآخر تعرض لحادث وهي متسلحة بإيمان كبير وهي ترعى أبناءها بكل الحب والحنان والعزيمة ولديها قناعة بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

بينما الأم تمام حمايل الذي ارتقى شقيقها شهيداً في حرب تشرين التحريرية فتفخر بشهادة ابنها عامر قيصر الذي استشهد في عام 2019 ليسير على درب الآباء والأجداد بعد أن تعرض للإصابة ثلاث مرات.

أما نجاح أحمد الشاعر من قرية رامي التي قدمت ولدين شهيدين فتقول والدموع تسبقها “إن ولدها طليع مقلد استشهد بعد شهر من انتهاء خدمته الإلزامية وشاركه الشهادة شقيقه طارق مبدية فخرها بأبنائها الذين دافعوا عن الأرض والعرض موجهة الدعوات بأن يرحم الله كل شهيد وأن ينصر سورية وجيشها وقائدها على أعدائهم”.

عمر الطويل

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