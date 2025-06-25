التربية واليونيسف تناقشان تطوير التعليم المهني في سوريا

دمشق-سانا

ناقش معاون وزير التربية والتعليم السيد يوسف عنان اليوم، مع وفد من قسم التعليم المهني في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في سوريا، أحدث الدراسات المتعلقة بواقع التعليم المهني في سوريا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، إمكانية تحديث هذه الدراسات لتكون منسجمة مع المتغيرات التي فرضتها المرحلة الجديدة بعد التحرير، وبما يسهم في تطوير التعليم المهني، ليصبح ركيزة أساسية من ركائز النهوض الاقتصادي والتنموي على مستوى البلاد.

وأكد معاون وزير التربية والتعليم أهمية إعادة تفعيل منظومة التعليم المهني، في ضوء المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وضرورة الاستفادة القصوى من البنى التحتية المتوفرة والعمل على تطويرها، وتقديم التدريب العملي وفتح آفاق عمل أمام الشباب.

كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل المدارس المهنية المتضررة، وتوجيه الدعم نحو تعزيز الشراكة بين التعليم المهني والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية، ويواكب التقدم التكنولوجي والعلمي العالمي.