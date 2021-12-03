إضاءة شجرة في محردة احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة

حماة-سانا

شهدت مدينة محردة بريف حماة مساء اليوم احتفالات نصب وإضاءة شجرة الميلاد في كنيسة يوسف القديس مارجرجس وسط المدينة احتفالاً بقرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد البربارة وسط حضور جماهيري.

وفي تصريحات لـ سانا أشار المتروبوليت نقولا بعلبكي مطران حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس إلى أن الشجرة التي تم نصبها واضاءتها في مدينة محردة ترمز إلى تجدد الحياة والأمل والفرح معرباً عن أمله بأن يعم السلام والأمان كامل ربوع سورية.

المطران موسى هزيم من أبناء محردة الذي حضر إنارة الشجرة قادماً من الكويت أكد أن المدينة اليوم تعيش أجواء الفرح والمحبة والبهجة التي شارك فيها أبناء الوطن من مختلف المحافظات والمناطق السورية ومع إنارة الشجرة يضيء نور الهدى والسلام والخير في منطقة محردة بشكل خاص وسورية بشكل عام.

بدوره أشار مختار مدينة محردة سيمون سابا إلى القيم والمعاني السامية التي تحملها مناسبة إنارة الشجرة في التسامح والتآخي ونشر المحبة والسلام كتقليد دأبت محردة على تنظيمه في مثل هذه الفترة من السنة.

وأكدت ندى سواح من أهالي محردة أهمية هذا اليوم وما يرمز له من مظاهر البهجة والفرح بولادة السيد المسيح عليه السلام الذي نشر المحبة والسلام في هذه الأرض مضيفة أن الميلاد هو انبثاق روح التجدد في نفوسنا كبشر لنحب بعضنا ونتعاضد ويبقى بلدنا واحة للمحبة والسلام.

وبين جوني الصدير رئيس مجلس المدينة أن شجرة الميلاد احتوت مختلف أصناف وأشكال الزينة من الكرات المضيئة بألوان متعددة والدمى والأشكال الملائكية والمصابيح الكهربائية بألوان وأحجام عدة.

حضر إضاءة الشجرة محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري وفعاليات دينية وحزبية وإدارية وأهلية.

عبدالله الشيخ وإيفانا ديوب