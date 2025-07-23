محافظ حلب: هدفنا حماية القاصرين من الاستغلال وجعل المدينة صديقة للطفل

حلب-سانا

أكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب أن النظام البائد ساهم في تفاقم ظاهرة التسول دون حلول فعلية، مشيراً إلى أن الهدف الإستراتيجي هو جعل حلب مدينة صديقة للطفل عبر حماية القاصرين من الاستغلال.

وأوضح المحافظ خلال اجتماع عقد اليوم لمناقشة ظاهرة التسول المتصاعدة أن نقص المأوى الملائم للمشردين، وتدمير دور الرعاية، وسجن الأحداث غير المؤهّل لإعادة التأهيل، تُعيق مواجهة الظاهرة، لافتاً إلى أن مركز حماية الطفولة الوحيد يتّسع لـ35 طفلاً فقط.

وأشار المحافظ إلى بدء ترميم موقع لإنشاء مركز إيواء جديد، والتنسيق مع جهات محلية ودولية لإطلاق برنامج رعاية متكامل إلى جانب تحضير حملة توعية ومتابعة ميدانية بالشراكة مع فعاليات المدينة.

بدورها أوضحت الدكتورة عائشة حوري الأستاذة في كلية التربية بجامعة حلب في تصريح لمراسلة سانا أن مواجهة ظاهرة التسول تتطلب مقاربة إنسانية تعيد للمتسول كرامته، ودمج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة مع تأهيل نفسي ومهني، وحماية الأطفال عبر التعليم المجاني.

وأشارت حوري إلى أنه يجب توظيف التكنولوجيا للإبلاغ عن الحالات، والاستفادة من النماذج الناجحة كالسعودية التي جمعت بين التشريعات الصارمة، والتطبيقات الذكية.

واتفق المشاركون على ضرورة تطوير التشريعات لملاحقة شبكات التسول، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي، وتحويل المساعدات إلى القنوات الرسمية، وإعادة تأهيل المشردين عبر برامج مستدامة.