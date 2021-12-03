قبرص ترفض مزاعم النظام التركي وتؤكد حقوقها السيادية في جرفها القاري

نيقوسيا-سانا

رفضت قبرص اليوم مزاعم النظام التركي حول تعديها على الجرف القاري لتركيا مؤكدة أن منحها تراخيص للتنقيب تم في نطاق حقوقها السيادية.

ونقلت رويترز عن الحكومة القبرصية قولها في بيان إنها ستمنح شركات ترخيصاً بالتنقيب عن النفط والغاز في جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها والتي تقع جنوب وجنوب غرب الجزيرة.

وفي ذات السياق أكدت وزارة الخارجية القبرصية في بيان مماثل أن “النظام التركي يتقاعس عمداً عن الانصياع للقانون الدولي من خلال إطلاق مزاعم لا أساس لها وغض الطرف عن موقف المجتمع الدولي المؤيد بالكامل للحقوق السيادية لجمهورية قبرص في جرفها القاري”.

وكان النظام التركي تجاهل تحذيرات الاتحاد الأوروبي وأجرى خلال الأشهر الأخيرة تنقيبات غير شرعية عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.