بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.. فعالية ترفيهية لأطفال من ذوي الإعاقة بحي الحميدية بحمص

حمص-سانا

تضمنت الفعالية الترفيهية التي أقيمت بحي الحميدية بحمص بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية لـ 250 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة، مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وألعاب منوعة وتوزيع هدايا للمشاركين.

وأكدت الدكتورة منال الشوق مؤسسة مركز ومعهد ألفا لتأهيل النطق والسمع المسؤول عن الفعالية أن هذا النشاط سنوي يتم تنظيمه بمناسبة الأعياد للترفيه عن الأطفال وأهاليهم من خلال أنشطة منوعة.

وأوضحت الأخصائية منال العلي أن الحفل أسهم بإيجاد تفاعل كبير من قبل الأطفال وأهاليهم، مبينة أن الفعالية تأتي في إطار النشاط الخيري والتكافل بين أبناء المجتمع.

من جانبهم عبر الأطفال وأهاليهم عن شكرهم للقائمين على هذه الفعالية وعلى جهودهم، حيث وفرت للأطفال فرصة للفرح والنشاط المتنوع.

صبا خيربك

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