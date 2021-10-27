أرسلان: سورية انتصرت والرهانات لإسقاطها فشلت

بيروت-سانا

أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن سورية انتصرت في حربها ضد الإرهاب الذي يستهدفها منذ نحو 10 سنوات وأن كل الرهانات لإسقاطها فشلت.

وفي لقاء مع قناة الميادين مساء اليوم قال أرسلان إن خروج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية ضرورة حتمية.

وفي الشأن اللبناني رأى أرسلان أن هناك انفراجات إقليمية على الرغم من سخونة بعض الملفات حالياً.

وبشأن قدرة الحكومة على حل الأزمات الاقتصادية المستفحلة في البلاد أعرب أرسلان عن عدم تفاؤله بقدرة الحكومة على تقديم حلول للأزمات مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أقصى ما يمكن أن تفعله هو تنظيم الانتخابات النيابية.