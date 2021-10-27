سورية تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني في الأردن

عمان-سانا

بمشاركة سورية ينطلق اليوم في الأردن مؤتمر الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني.

ويبحث المؤتمر الذي يمثل سورية فيه وفد من وزارة الاتصالات والتقانة برئاسة المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التحول الرقمي والأمن السيبراني والتحديات التي تواجهها تطبيقات وخوارزميات الذكاء والتعلم الآلي.

ويهدف المؤتمر الذي يعتبر الأهم على مستوى الذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها.

وسيعرض المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الإبداع والابتكار والريادة بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاعات الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وغيرها العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويشارك في المؤتمر 35 دولة حول العالم بواقع 81 شركة محلية وعالمية.