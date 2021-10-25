الصحة العالمية: البشرية تمتلك كل الأدوات لهزيمة فيروس كورونا

جنيف- سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن البشرية تمتلك كل الأدوات اللازمة لهزيمة فيروس كورونا والقضاء عليه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في تصريح إن “البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة الفيروس ومع ذلك فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد” مشيراً إلى أن الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه.

وأضاف غيبريسوس إن هدف منظمة الصحة العالمية يتمثل في تحصين 40 بالمئة على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية هذا العام مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح بأفعالها.

ودعا غيبريسوس الدول التي وصلت إلى هذا المؤشر لتوفير الأدوية في إطار آلية كوفاكس الدولية مشيراً إلى ضرورة تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات من أجل القضاء على وباء كورونا.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصلت لغاية اليوم إلى 244405469 إصابة .