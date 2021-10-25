سياسي سلوفاكي: افتعال الغرب للأزمات في العديد من البلدان أدى لتدهور الأوضاع المعيشية فيها

براتيسلافا-سانا

أكد نائب رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي بافول سوشكو أن قيام الغرب بافتعال الأزمات والحروب في العديد من البلدان أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية فيها.

وقال سوشكو في مقال نشره على موقع الحزب اليوم أن الغرب هو الذي أثار الحروب في سورية والعراق وليبيا وأفغانستان الأمر الذي أدى إلى نشوء أوضاع فيها لا تسمح للناس بالعيش بشكل اعتيادي.

ولفت إلى أن سبب مشكلة تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا السياسات الامبريالية الغربية واصفا اتهام الاتحاد الأوروبي لسلطات بيلاورسيا بتنظيم نقل المهاجرين إلى اوروبا بانه افتراء.

وكان رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي يوزيف هردليتشكا أكد مؤخراً في حديث لموقع “اكسترا بلوس” السلوفاكي أن سياسة حلف شمال الأطلسي “ناتو” تجاه سورية ودول أخرى تؤكد أنه منظمة عدوانية وإجرامية ودعا إلى حله.